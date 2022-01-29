THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
ABD'nin New York şehrinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yapılması planlanan New York seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
Yahya Üstün, paylaşımında, ABD'nin New York şehrinde etkili olan kar yağışı nedeniyle John K. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olduğunu belirterek, "Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Değerli misafirlerimiz,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 29, 2022
New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir.