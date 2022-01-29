THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Yahya Üstün, paylaşımında, ABD'nin New York şehrinde etkili olan kar yağışı nedeniyle John K. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olduğunu belirterek, "Bu nedenle 29 ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.