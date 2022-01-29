Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 76 sanıkla ilgili verilen cezaları onadı.
"Selam Tevhid" kumpası davasında yargılanan aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 76 sanığa verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Son Dakika FETÖ Darbe Girişimi Terörle Mücadele
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