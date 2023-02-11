THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar, 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım, deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." ifadelerini kullandı.