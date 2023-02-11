Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Birlikte Güçlüyüz ???????? pic.twitter.com/15eQXOeVsU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2023

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesi'nde görevli personel, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu, 9 yaşlarında bir erkek çocuğunu ve 55 yaşındaki bir kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesinde görevli personelimiz; 5 yaşında bir kız evladımızı, 9 yaşlarında bir erkek çocuğumuzu ve 55 yaşında bir vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardı.

Birlikte Güçlüyüz ???????? pic.twitter.com/ELXtIzo1tb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2023

Mehmetçik tarafından Hatay Serinyol'da kurulan seyyar mutfak ile vatandaşlara aralıksız sıcak yemek dağıtılıyor.

Hatay Serinyol’da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kurulan seyyar mutfak ile vatandaşlarımıza aralıksız sıcak yemek dağıtmaya ve onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz.

Birlikte Güçlüyüz ???????? pic.twitter.com/XqIsjl7SJC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2023

2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) timinin sismik/akustik dinleme cihazlarını kullanan AFAD ekipleri, Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi'nde enkaz altında tespit ettiği bir genci sağ kurtardı.