Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Thodex'in kurucusu Özer'in hakkındaki kırmızı bülten kararı devam ediyor
Kripto para borsası ‘Thodex’ davası çerçevesinde yurt dışında tutuklanan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti.
6'sı tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Kararda, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına ve infazının beklenmesine karar verildi. Dava, 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi.
Thodex'in sahibi Özer Arnavutluk'ta yakalanmış, Türkiye tarafından iadesi istenmişti.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Etiketler: Thodex Kırmızı Bülten Kripto Para
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