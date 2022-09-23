6'sı tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava, Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararda, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına ve infazının beklenmesine karar verildi. Dava, 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

Thodex'in sahibi Özer Arnavutluk'ta yakalanmış, Türkiye tarafından iadesi istenmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.