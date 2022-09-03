Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Thodex" soruşturması kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan bazılarının ifadesine ulaştı.

Müşteki Özce T, kripto para yatırımı yapmak için 2017'de internet üzerinden Koineks Teknoloji AŞ isimli firmaya üye olduğunu, firma üzerinden sürekli alım-satım yaptığını söyledi. İçeride 850 bin lira civarında parasının bulunduğunu anlatan Özce T, firmanın isminin daha sonra "Thodex" olarak değiştirildiğini ifade etti.

Özce T, karşı tarafın daha sonra alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi gibi binlerce kişinin dolandırıldığını kaydederek, zararının giderilmesini istedi.

Thodex adlı kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını ifade eden müşteki Melis G. de medyada söz konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla ilgili haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu söyledi.

Ahmet T, Thodex isimli platform kapanmadan önce içeride bulunan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.

"12 milyon 500 bin lirama el konuldu"

Borsaya yaklaşık 4 yıl önce üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu beyan etti.

Mustafa K, daha sonra Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer'in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı iddiasının gündeme düştüğünü belirterek, "Şahsımı dolandıran Özer'den şikayetçiyim." dedi.

Kripto para borsası Thodex'e 5 yıl önce üye olduğunu anlatan müşteki Metin K, şirkete ait hesap kapatıldığında hesabında 370 bin lira olduğunu kaydederek, Fatih Özer'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki Çağrı Ö. ise savcılığa sunduğu dilekçede 29,77669 adet "Ethereum" aldığını ve şu anki değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, şirket yetkilileriyle görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı şekilde kapandığını, Özer'den şikayetçi olduğunu ve yürütülen soruşturmaya dahil olmak istediğini beyan etti.

Thodex şirketinin hesabına yatırdığı 9 milyon 100 bin liraya el konulduğunu ifade eden Selman D. adlı müşteki de şirket sahibi Özer'in toplanan parayla yurt dışına kaçtığını, kendisinin dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer'le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021'de kırmızı bülten çıkarılmıştı.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

588 müşteki ile ilgili dosya MASAK'a gönderilmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2 bin 27 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) göndermişti.

Ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Özer'in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatı verilmişti. Başsavcılık, Özer'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır edilmesini istemişti.