Görüşmenin gündeminde sözleşmeliler, meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin beklentileri vardı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini aktardı.

4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak, eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepler iletildi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu da masadaydı

Toplu sözleşme kazanımı olan eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili beklentiler dile getirildi.

Kamu görevlilerine uygulanan promosyon ödemelerinin artırılması konusu da gündemdeydi.

Merkezi bir düzenleme yapılması ve promosyon tutarlarının artırılmasına yönelik talepleri aktardı.