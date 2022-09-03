Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla COVID-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu.

Bakan Koca, koronavirüs hastalığına ilişkin bugün itibarıyla testinin negatif çıktığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, COVID-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.