MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahaya iniyor. 2023 seçimleri için ilk mitingini yarın yapacak.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas Cumhuriyet meydanında halka seslenecek.

"Adayımız belli, kararımız net"

Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yapacak. "Bizim adayımız belli, kararımız net" mesajı verecek.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinecek. 2018'den bugüne yapılan atılımlardan bahsedecek.

Ekonomik gelişmelerden terörle mücadele operasyonlarına ve dış politikaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye'nin yeni bir anayasa neden ihtiyaç duyduğunu anlatacak.

Sahada Cumhur İttifakı vurgusu yapacak

Mitingler '2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net' sloganı ile yapılacak. Bahçeli, Sivas'ın ardından Bursa, Kayseri ve Erzurum'a gidecek.

Sonrasında Kastamonu, Elazığ ve Adana'da da mitingler yapılması planlanıyor.