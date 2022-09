Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen "24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır." diye konuştu.

MHP'li belediyelerin festival programlarında "edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü" bulunduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."

"Belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister"

Etimesgut Belediyesinin, MHP'nin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, üretken belediyecilik vizyonu kapsamında gereken ne varsa şevkle yerine getirdiğini anlatan Bahçeli, Etimesgut'a karşı sorumluluklarını, verdikleri sözleri çiğnemediklerini, vaatlerini hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

"Etimesgut, bizlere Ahi Mesud'un emanetidir." diyen Bahçeli, Etimesgut'a bakınca Ahiliğin derin kararlılığını, göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını gördüklerini söyledi.

Belediyeciliğin hoşgörü ve müşfik bir irade gerektirdiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin her ferdini, Etimesgut'ta yaşayan her kardeşimizi bir ve eşit gören fıtrat olgunluğuna, üstelik hepsini Cenab-ı Allah'ın bir lütfu kabul eden manevi ve fikri oluşa haizdir. Kibir bize yabancıdır. Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül etmeyeceğimiz yanlışlardır. Tepeden ve üstten bakmak bize son derece uzaktır. Bizim nezdimizde herkes eşittir, Türkiye'dir. Etimesgut'ta yaşayan herkes milletimizin onurlu ve eşit evlatlarıdır. Bizim belediyecilik vizyonumuz, Türk milletine mensubiyet duyan, al bayrağın altında nefes almaktan iftihar eden her insanımızı kapsar ve kuşatır."

Belediyenin yalnızca altyapı ve üstyapı için çalışan bir müessese olmadığını dile getiren Bahçeli, "İnsanı gözetmeyen, insanı hissetmeyen, insanla ilgili kaygı beslemeyen belediye kansız damar, yapraksız ağaç, susuz toprak, yaysız ok gibidir. Öyle ki ne bir yaraya merhem olması ne de en küçük bir yarar temini mümkün değildir. Belediyeciliğin bir ahlakı, bir adaleti olmalıdır. Belediyeciliğin bir adabı, bir adanmışlığı bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP'nin yönetimi altındaki belediyelerde, akıl, iman, gönül, vicdan, empati, aşk, sevda, özveri, öz değerlere bağlılık bulunduğunu aktaran Bahçeli, Etimesgut Belediyesinin bunun delili olduğunu söyledi.

Ülkülerinden taviz vermeden yollarına devam ettiklerini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz vatan, millet, başkent Ankara sevdalısıyız. Kalplerimiz Türkiye sevgisiyle çarpıyor. Kaderimiz Türk milletinin bekasıyla çakışıyor. Çağrımız 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.' diyen herkesedir. Belediyecilik bizim işimizdir. Millete tutkuyla hizmet Milliyetçi Hareket'in müessir iradesidir.

Bize çıkarlarını pusula yapmış olanlar, davasının yerine evdeki tavasını düşünenler, karakter ve kişisel kalitesiyle değil, koltukla şahsiyet kazananlar lazım değildir. Bizim ve milletimizin adam gibi adam olanlara, mertçe, fedakarca, vefakar ve ahlaklı bir şekilde görevini yapacak şehri eminlere ihtiyacı vardır ve bu çok açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin istiklal haklarını muhafaza edecek bükülmez bileğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, tarihi bellek, kültürel mekteptir. Milliyetçi Hareket Partisi, zorlu imtihanlardan yüz akıyla çıkmış, zahmetli günlerden sivrilip yükselerek parlamayı bilmiş ve Etimesgut'a hizmeti milli vazife bilmiştir ve bugüne kadar da başarmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın festival kapsamında verdiği konseri dinledi.