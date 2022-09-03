Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/NlNTLuorbk
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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