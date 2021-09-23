Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi" denildi.
Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile "Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı" gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LdfUNLN3YI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2021
Etiketler: Komando Tatbikat Haberleri
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