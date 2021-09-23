Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu]
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Kureyşi ile bir araya geldi.
#NewYork'taki son günümüze #Pakistan DB kardeşim Shah Mahmood Qureshi'yle Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 23, 2021
Started last day in #NYC assessing situation in Afghanistan & bilateral relations w/my brother FM @SMQureshiPTI of Pakistan. pic.twitter.com/3fezJG6sHn
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kureyşi ile Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Afganistan
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