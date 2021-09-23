Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 106 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 53 milyon 185 bin 113'ü birinci doz, 43 milyon 2 bin 194'ü ikinci doz, 10 milyon 33 bin 21'i üçüncü doz olmak üzere 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.