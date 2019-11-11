Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/42JWGyGe0A — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019

Kaynak: TRT Haber