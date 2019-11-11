Teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi11 Kasım 2019 Pazartesi 17:35 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:58
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosiklet, komandolar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/42JWGyGe0A— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019
Kaynak: TRT Haber