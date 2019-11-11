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PKK/YPG'li teröristlerden 24 saatte 19 taciz/saldırı11 Kasım 2019 Pazartesi 13:47 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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