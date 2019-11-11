Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber