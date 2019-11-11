Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dördüncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte, 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

Kaynak: TRT Haber