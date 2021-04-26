Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröre 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesbından, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 18:06
- 17:49
- 17:47
- 17:31
- 17:19
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz