Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesbından, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."