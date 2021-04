AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikili görüşmesine ait fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı.

Türkiye'nin her zaman KKTC'nin destekçisi olduğunu belirten Çelik, "Türkiye her zaman ve her şart altında KKTC’nin yanındadır ve Kıbrıs Türk davasının savunucusudur. KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir" dedi.

"KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir"

Çözüm konusunda Türkiye ve KKTC'nin yapıcı tutum sergilediğini ifade eden Çelik, "Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya birşey getirmemiştir. KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır" ifadelerini kullandı.