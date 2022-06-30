Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröre büyük darbe: 39 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" denildi.
29 terörist etkisiz
TSK, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
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