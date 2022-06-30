İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin son gününde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürdü.

NATO Liderler Toplantısının kapanış oturumu, Türkiye saatiyle 11'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle diplomasisini de sürdürdü.

Erdoğan bugünkü ilk görüşmesinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Sonrasında da Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Başbakanı Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında NATO zirvesini ve temaslarını değerlendirecek.