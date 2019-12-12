Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğu ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber