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Terör örgütünden kaçan 5 terörist teslim oldu12 Aralık 2019 Perşembe 11:21 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 11:47
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'de teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir PKK/YPG'li teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğu ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber