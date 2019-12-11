TBMM Genel Kurulunda, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel kuruldaki görüşmelere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

Bakan Albayrak, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA