Roman vatandaşlar eylem planında ikinci aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Romanların yaşam koşullarını iyileştirmek için her türlü destek ve yardımın sağlanacağı vurgulandı.

Roman vatandaşların temsilcisi olan milletvekilleri genelgeden memnun.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Romanların gündelik hayatta yaşadığı bir çok sorunun da inşallah gündelik hayattan kalktığını göreceğiz." dedi.

Genelgede, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirileceğine vurgu yapıldı.

Eylem planının uygulanması için bakanlıkların, kurum ve kuruluşların azami gayret göstereceğine dikkat çekildi.

"Toplumun her alanında iyileşmeyi göreceğimize inanıyorum"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle:

"Artık elimizde yıl yıl ne yapacağımızı yazan yazılı bir metin var. Eğitim alanında 2019-2020-2021 yılında Roman çocuklarının eğitim hayatına daha fazla katılmasını sağlamak için şu uygulamayı yapacağız. Başarısız oldu sonraki sene değiştirip farklı uygulama getirecek. Toplumun her alanında iyileşmeyi göreceğimize inanıyorum."

Romanlara yönelik ikinci aşama eylem planı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacak.

Kaynak: TRT Haber