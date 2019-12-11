Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Genel Kurul'da BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esine yÃ¶nelik sunumunda, dÃ¼nyada ve bÃ¶lgedeki Ã¶nemli geliÅŸmelerin guÌˆvenlik ortamÄ±na yoÌˆnelik risk ve tehditleri beraberinde getirdiÄŸini belirtti.

82 milyon vatandasÌ§Ä±n huzuruna, refahÄ±na, egemenligÌ†ine ve bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†a yoÌˆnelecek her tuÌˆrluÌˆ tehdit ve tehlikeye karsÌ§Ä± "OÌˆluÌˆrsem sÌ§ehit, kalÄ±rsam gazi" anlayÄ±sÌ§Ä± icÌ§erisinde kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ettiklerini ifade eden Akar, "Yurt icÌ§i ve sÄ±nÄ±r oÌˆtesinde teroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerine karsÌ§Ä± aralÄ±ksÄ±z suÌˆrduÌˆrduÌˆgÌ†uÌˆmuÌˆz muÌˆcadelede, milletimizin teroÌˆre karsÌ§Ä± dirayetli ve kararlÄ± durusÌ§u ile buÌˆyuÌˆk basÌ§arÄ±lar elde edilmisÌ§tir. MuÌˆcadelemiz en son teroÌˆrist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuÅŸtu.

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan teroÌˆristlerin guÌˆvenlik ve istikrara yoÌˆnelik tehdidinin ve sÄ±nÄ±rda teroÌˆr koridoru olusÌ§turma girisÌ§imlerinin bertaraf edilmesi iÃ§in yapÄ±lan operasyonlarÄ± hatÄ±rlatan Akar, "DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆnuÌˆ, DEASÌ§’la MuÌˆcadele KuÌˆresel Koalisyonu ile birlikte etkisiz hale getirmeyi arzu etmemize ragÌ†men, bu muÌˆmkuÌˆn olmayÄ±nca TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±, 15 Temmuz hain darbe girisÌ§iminden sadece bir ay sonra, tek basÌ§Ä±na icra etmek zorunda kalmÄ±sÌ§tÄ±r" dedi.

SÃ¶z konusu harekatÄ±n ardÄ±ndan da Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini anÄ±msatan Akar, "TSK, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile 3 bin civarÄ±nda radikalleÅŸmiÅŸ DEASÌ§’lÄ±yÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile de 4 bin 500 civarÄ±nda PKK/PYD/YPG/DEASÌ§ teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆ mensubunu Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirmisÌ§tir, boÌˆylece TuÌˆrkiye’nin, Ã¼lkemizin, milletimizin guÌˆcuÌˆnuÌˆ ve kararlÄ±lÄ±gÌ†Ä±nÄ± tuÌˆm duÌˆnyaya goÌˆstermisÌ§tir. FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± harekatlarÄ± sonrasÄ±nda boÌˆlgede huzur ve guÌˆvenin yeniden sagÌ†lanmasÄ± ile yaklasÌ§Ä±k 380 bin Suriyeli kardeÅŸimiz topraklarÄ±na ve evlerine gÃ¼venle, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak ve saygÄ±n bir ÅŸekilde doÌˆnmuÌˆsÌ§lerdir" ifadesini kullandÄ±.

"SacÌ§ma iddialarla dezenformasyon yapÄ±ldÄ±"

FÄ±rat’Ä±n dogÌ†usunda ise NATO ortaklarÄ±yla guÌˆvenli boÌˆlge olusÌ§turulmasÄ±nÄ±n Ã¶nerildiÄŸini, hatta ABD ile bazÄ± planlarda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akar, "Ancak daha sonra dogÌ†rudan harekete gecÌ§memiz bir zaruret haline gelmisÌ§tir" dedi.

DEASÌ§ ve PKK/PYD-YPG teroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerinin varlÄ±gÌ†Ä±nÄ± sonlandÄ±rmak, hudutlarÄ±n ve halkÄ±n guÌˆvenligÌ†ini sagÌ†lamak iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatlarÄ± dogÌ†rultusunda, 9 Ekim saat 16.00'da BarÄ±sÌ§ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n basÌ§latÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akar, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu harekat ile aynÄ± zamanda tesis edilecek guÌˆvenli boÌˆlgeye basÌ§langÄ±cÌ§ta 1 milyon, muÌˆteakiben 2 milyona ulasÌ§acak sÌ§ekilde yerlerinden edilmisÌ§ Suriyeli kardesÌ§lerimizin evlerine, topraklarÄ±na guÌˆvenli, goÌˆnuÌˆlluÌˆ ve saygÄ±n bir sÌ§ekilde doÌˆnmelerine ve oÌˆzguÌˆrce yasÌ§amalarÄ±na imkan vermek amacÌ§lanmÄ±sÌ§tÄ±r. Harekat, uÌˆlkemizin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, Adana MutabakatÄ±, BM SoÌˆzlesÌ§mesi ve BMGK’nin teroÌˆrle muÌˆcadeleye yoÌˆnelik kararlarÄ± cÌ§ercÌ§evesinde yapÄ±lmÄ±sÌ§tÄ±r, yapÄ±lmaktadÄ±r. Harekata, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerce tanÄ±nan Suriye GecÌ§ici HuÌˆkuÌˆmetinin unsurlarÄ± olan Suriye Milli Ordusu tarafÄ±ndan da oÌˆnemli destek sagÌ†lanmÄ±sÌ§tÄ±r, saÄŸlanmaktadÄ±r. Suriye Milli Ordusu unsurlarÄ±, kendi topraklarÄ±nÄ±, evlerini, vatanlarÄ±nÄ± kurtarmak icÌ§in muÌˆcadele etmektedirler. Biz Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere tuÌˆm komsÌ§ularÄ±mÄ±zÄ±n toprak buÌˆtuÌˆnluÌˆgÌ†uÌˆne saygÄ±lÄ±yÄ±z, kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok. Sadece uÌˆlkemizin ve milletimizin guÌˆvenligÌ†ine degÌ†il, aynÄ± zamanda boÌˆlgede yasÌ§ayan KuÌˆrtler, Araplar, Asuriler, Keldaniler, Aramiler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi digÌ†er dini ve etnik gruplarÄ±n guÌˆvenligÌ†ine de buÌˆyuÌˆk oÌˆnem vermekteyiz."

TÃ¼m bunlara raÄŸmen "KuÌˆrtlere saldÄ±rÄ±ldÄ±gÌ†Ä± ve sivillere zarar verildigÌ†i" sÌ§eklinde asÄ±lsÄ±z, sacÌ§ma iddialarla dezenformasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akar, "TuÌˆrkler ve KuÌˆrtler kardesÌ§tir. Et ve tÄ±rnak gibidir. Binlerce yÄ±ldÄ±r bu cogÌ†rafyayÄ±, ekmegÌ†i, suyu birlikte paylasÌ§mÄ±sÌ§tÄ±r ve paylasÌ§maya da devam edecektir. Bilinmelidir ki PKK/KCK/PYD/YPG KuÌˆrtlerin, DEASÌ§ da MuÌˆsluÌˆmanlarÄ±n, Ä°slamÄ±n temsilcisi degÌ†ildir, olamaz" diye konuÅŸtu.

"TSK’da bu konuda bir doktrin sÃ¶z konusu deÄŸil"

TerÃ¶ristlerin, masumlarÄ±n kanÄ± ve canÄ± uÌˆzerinden propaganda uÌˆretmek icÌ§in saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sivil halkÄ±n da bulundugÌ†u park, hastane hatta kilise gibi ibadethanelerden yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AmacÌ§larÄ±, SilahlÄ± Kuvvetlerimizin bunlara karsÌ§Ä±lÄ±k vermesi ve sivil kayÄ±plarÄ±n yasÌ§anmasÄ±ydÄ± ama MehmetcÌ§ik bu oyunu goÌˆrduÌˆ ve karsÌ§Ä±lÄ±k vermedi. DuÌˆnyanÄ±n da bu namertlerin gercÌ§ek yuÌˆzlerini goÌˆrmesini bekliyoruz. Bu alcÌ§aklar aynÄ± sÌ§ekilde duÌˆnyanÄ±n cÌ§esÌ§itli yerlerinde yasÌ§anmÄ±sÌ§ olaylara ait video ve fotogÌ†raflarÄ±, harekat sÄ±rasÄ±nda olmusÌ§ gibi sosyal medyada yayÄ±mladÄ±lar. Hatta 'kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±' iftirasÄ±yla kara propaganda yaptÄ±lar ancak ilgili kurum ve kurulusÌ§lar ile yapÄ±lan koordineli cÌ§alÄ±sÌ§malarla bu alcÌ§aklarÄ±n sahtekarlÄ±klarÄ± anÄ±nda ortaya cÌ§Ä±karÄ±ldÄ±. TSK’nÄ±n envanterinde kimyasal silah atma vasÄ±talarÄ± veya muÌˆhimmatÄ± bulunmamaktadÄ±r. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, egÌ†itim sÃ¶z konusu deÄŸildir. "

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin buguÌˆne kadar gercÌ§eklesÌ§tirdigÌ†i tuÌˆm operasyonlarda masum insanlarÄ±n, tarihi ve dini yapÄ±larÄ±n ve cÌ§evrenin zarar goÌˆrmemesi icÌ§in hicÌ§bir uÌˆlkenin goÌˆstermedigÌ†i hassasiyetin goÌˆsterildiÄŸini vurgulayan Akar, "OÌˆzguÌˆrluÌˆkler basÌ§ta olmak uÌˆzere, boÌˆlgede hayatÄ±n normallesÌ§mesi icÌ§in TSK’nÄ±n ve ilgili kurum ve kurulusÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n faaliyetleri aralÄ±ksÄ±z devam etmektedir. BarÄ±sÌ§ PÄ±narÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD ve Rusya ile birer mutabakat imzalanmÄ±sÌ§tÄ±r. Bu mutabakatlarÄ±n uygulanmasÄ±nda ortaya cÌ§Ä±kan aksaklÄ±klar goÌˆruÌˆsÌ§uÌˆlerek giderilmeye cÌ§alÄ±sÌ§Ä±lmaktadÄ±r" dedi.

"2 bin 135 mayÄ±n temizlendi"

"PÄ±nar BÃ¶lgesi"nde el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n temizleme faaliyetleriyle sagÌ†lÄ±k, yiyecek, su, elektrik ve dini ihtiyacÌ§larÄ±n karsÌ§Ä±lanmasÄ± iÃ§in hayatÄ±n normallesÌ§tirilmesi cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±na devam edildiÄŸini dile getiren Akar, "Åžu ana kadar sivil halka yÃ¶nelik hainler tarafÄ±ndan yerleÅŸtirilen 2 bin 135 mayÄ±n ve EYP temizlenmisÌ§tir" diye konuÅŸtu.

Rusya ile PÄ±nar BoÌˆlgesi'nin batÄ±sÄ± ve dogÌ†usunda ortak kara devriyelerinin icra edildiÄŸini sÃ¶yleyen Akar, IÌ‡dlib’te ise Astana ve SocÌ§i mutabakatlarÄ± ile buÌˆyuÌˆk bir insani krizin oÌˆnlendiÄŸini belirtti. Mutabakatla yeni bir muÌˆlteci akÄ±nÄ±nÄ±n, yeni bir insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yasÌ§anmamasÄ± icÌ§in TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nca 12 goÌˆzlem noktasÄ± olusÌ§turulduÄŸunu hatÄ±rlatan Akar, "Ancak rejimin kara ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle radikallesÌ§me artmakta, Ã¼lkemize doÄŸru boÌˆlge halkÄ± goÌˆcÌ§e zorlanmaktadÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

"KÄ±brÄ±s ve Ã§evresinde menfaatlerimizi kararlÄ±lÄ±kla korumaya devam ediyoruz"

Irak’Ä±n kuzeyinde PenÃ§e HarekatlarÄ±nÄ±n planlandÄ±gÌ†Ä± sÌ§ekilde basÌ§arÄ±yla devam ettiÄŸini dile getiren Akar, teroÌˆrle muÌˆcadele faaliyetlerimizin yanÄ± sÄ±ra, KÄ±brÄ±s ve cÌ§evresi dahil, mavi vatan ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri de azim ve kararlÄ±lÄ±kla korumaya devam ettiklerini bildirdi.

Akar, KÄ±brÄ±s’ta, deniz yetki alanlarÄ±nda, esÌ§it egemen haklarÄ±n korunmasÄ± ve kaynaklarÄ±n adil paylasÌ§Ä±mÄ±nÄ±n gerektigÌ†ini Ä±srarla savunduklarÄ±nÄ± belirterek, "KÄ±brÄ±s bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklasÌ§Ä±mlarÄ±mÄ±z herkes tarafÄ±ndan bilinmektedir. Bizim kimsenin hakkÄ±nda, hukukunda goÌˆzuÌˆmuÌˆz yoktur. Bu konuda 'iyi komsÌ§uluk ilisÌ§kilerini arzu etmemiz' taviz ve zafiyet, 'HicÌ§bir oldubittiye izin vermeyecegÌ†iz' dememiz de tehdit olarak algÄ±lanmamalÄ±dÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

TuÌˆrkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat HuÌˆkÃ¼meti arasÄ±nda iki muhtÄ±ra imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Akar, "Bu muhtÄ±ralarla guÌˆvenlik ve askeri alanlarda isÌ§ birligÌ†inin gelisÌ§tirilmesi icÌ§in hukuki zemin olusÌ§turulmusÌ§ ve her iki uÌˆlkenin hak ve menfaatleri dogÌ†rultusunda tamamen uluslararasÄ± hukuka uygun bir sÌ§ekilde deniz yetki alanlarÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±sÌ§, boÌˆlgede oldubittilere izin verilmeyecegÌ†i acÌ§Ä±k bir sÌ§ekilde ortaya konmusÌ§tur" dedi.

"NATO halen oÌˆnemini koruyor"

NATO iliÅŸkilerine de deÄŸinen Akar, "NATO halen oÌˆnemini korumakla birlikte, son doÌˆnemlerde maalesef bazÄ± uÌˆye uÌˆlkeler muÌˆttefiklik ruhuna uygun bir tutum sergilememisÌ§lerdir. Yeni sÄ±namalar ve ortak guÌˆvenlik tehditleriyle kusÌ§atÄ±ldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆnuÌˆmuÌˆzde muÌˆttefiklerimizle dayanÄ±sÌ§mayÄ± gecÌ§misÌ§te oldugÌ†u gibi degÌ†erli goÌˆruÌˆyoruz. NATO uÌˆyeligÌ†imizden veya muÌˆttefikliÄŸimizden vazgecÌ§mek gibi bir niyetimiz soÌˆz konusu degÌ†ildir" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin 1952’den buguÌˆne kadar duÌˆnyanÄ±n her yerinde NATO harekat, tatbikat ve insani misyonlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, NATO karargahlarÄ±na personel destegÌ†i sagÌ†ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, verilen digÌ†er goÌˆrevleri de basÌ§arÄ±yla yerine getirdiÄŸini aktaran Akar, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetleri NATO, BM, AB ve AGIÌ‡T buÌˆnyesinde Afganistan’dan Kosova’ya ve Bosna Hersek’e, LuÌˆbnan’dan Somali’ye kadar duÌˆnyadaki pek cÌ§ok barÄ±sÌ§Ä± destekleme misyonuna katkÄ± sagÌ†lamaktadÄ±r. IÌ‡ttifak tarihi boyunca, NATO’nun ruhuna ve misyonuna uygun hareket eden TuÌˆrkiye’nin, muÌˆttefiklerinden de benzeri bir yaklasÌ§Ä±m beklemesi en dogÌ†al hakkÄ±dÄ±r. SuÌˆrekli degÌ†isÌ§en guÌˆvenlik ortamÄ±nda NATO da dogÌ†al olarak vizyon ve stratejilerini suÌˆrekli gelisÌ§tirmelidir. TuÌˆrkiye sadece kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± degÌ†il, NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± da korumaktadÄ±r. TuÌˆrkiye’nin guÌˆvenligÌ†i, NATO dahil tuÌˆm Avrupa’nÄ±n guÌˆvenligÌ†idir. NATO TuÌˆrkiye ile cÌ§ok daha guÌˆcÌ§luÌˆ ve anlamlÄ±dÄ±r. Bunu tartÄ±sÌ§maya acÌ§mak anlamsÄ±zdÄ±r."

"Hava ve fuÌˆze savunma sistemi bir tercih deÄŸil zorunluluk"

Akar, oÌˆnemli bir hava ve fuÌˆze tehdidi altÄ±nda bulunan TÃ¼rkiye'de 82 milyon vatandasÌ§Ä±n guÌˆvenligÌ†i icÌ§in hava ve fuÌˆze savunma sisteminin bir tercih degÌ†il, zorunluluk olduÄŸunu belirtti.

Hava ve fuÌˆze savunma sistemi ihtiyacÄ±nÄ±n bir an evvel ve TÃ¼rkiye'ye ait bir sistemle karsÌ§Ä±lanmasÄ± maksadÄ±yla, teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak uÌˆretim kriterlerine uygun olarak, Rusya'dan S-400 tedariki icÌ§in basÌ§latÄ±lan sÃ¼recin planlandÄ±gÌ†Ä± sÌ§ekilde devam ettiÄŸini aktaran Akar, uzun menzilli bir boÌˆlge hava ve fuÌˆze savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanÄ±p uÌˆretilmesine yoÌˆnelik cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±n da yogÌ†un sÌ§ekilde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

"TSK, kÄ±sa ve orta menzilli hava savunma sistemi olan Hisar'Ä± insÌ§allah oÌˆnuÌˆmuÌˆzdeki yÄ±llardan itibaren kullanmaya basÌ§layacaktÄ±r" diyen Akar, bu baÅŸarÄ±nÄ±n gelisÌ§tirme suÌˆreci devam eden uzun menzilli hava savunma sistemi Siper bakÄ±mÄ±ndan da buÌˆyuÌˆk oÌˆnem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tedariki konusuna da deÄŸinen Akar, "YatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± ve uÌˆretim ortagÌ†Ä± oldugÌ†umuz, ayrÄ±ca tuÌˆm yuÌˆkuÌˆmluÌˆluÌˆklerini eksiksiz olarak yerine getirdigÌ†imiz F-35 projesinde ABD ile yasÌ§anan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n diyalog yolu ile cÌ§oÌˆzuÌˆmuÌˆ icÌ§in gayret gÃ¶steriyoruz. S-400 tedariki nedeniyle haksÄ±z ve stratejik ortaklÄ±k ruhuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde F-35 projesi dÄ±sÌ§Ä±nda bÄ±rakÄ±lmamÄ±z halinde ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karsÌ§Ä±lamak icÌ§in doÄŸal olarak basÌ§ka arayÄ±sÌ§lara girmek zorunda kalacagÌ†Ä±z." diye konuÅŸtu.

FETOÌˆ'den temizlendikcÌ§e guÌˆcÌ§lenen TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin buguÌˆn her zamankinden daha etkin, caydÄ±rÄ±cÄ± ve saygÄ±n bir sÌ§ekilde faaliyetlerine devam ettiÄŸini vurgulayan Akar, "Elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼cadeleye kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir. AmacÄ±mÄ±z, bu sÌ§anlÄ± uÌˆniformayÄ± tek bir hainin bile tasÌ§Ä±masÄ±na izin vermemektir." dedi.

Askeralma Kanunu ile hayata geÃ§en uygulamalarÄ±n halkÄ±n teveccÃ¼hÃ¼ ile karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akar, "SonucÌ§ olarak, vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyacÌ§ ve beklentileri ile TSK'nin yuÌˆkuÌˆmluÌˆ personel ihtiyacÄ± karsÌ§Ä±lanmÄ±sÌ§, modern, oÌˆngoÌˆruÌˆlebilir ve suÌˆrduÌˆruÌˆlebilir bir sistem tesis edilmisÌ§tir. Ã–rnek vermek gerekirse bu sistemle er, yedek astsubay, yedek subay olarak askerlik goÌˆrevine basÌ§layacak gencimiz, gerekli kosÌ§ullarÄ± sagÌ†lamalarÄ± halinde general ruÌˆtbesine kadar yÃ¼kselebilecektir." ifadelerini kullandÄ±.

"TSK'nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada yerli ve milli Ã¼retimde kararlÄ±yÄ±z"

TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetlerinin harbe yoÌˆnelik ihtiyacÌ§larÄ±nÄ± karsÌ§Ä±lamak maksadÄ±yla sahip olunan teknolojiyi gelisÌ§tirmek icÌ§in var guÌˆÃ§leriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Akar, yuÌˆksek teknolojiye dayalÄ± savunma sanayi uÌˆruÌˆnlerinin milli ve yerli tasarÄ±m ve uÌˆretimine cÌ§ok buÌˆyuÌˆk oÌˆnem verdiklerini sÃ¶yledi.

Tank Palet FabrikasÄ±

Ã–ne Ã§Ä±kan milli savunma sanayi projelerine iliÅŸkin Ã¶rnekler de veren Akar, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tank ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar 10 yÄ±ldan beri devam etmektedir. 2008'de baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarla birlikte 2012-2015 arasÄ±nda Otokar tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla 5 prototip yapÄ±ldÄ±. Bu 5 prototipin yapÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda o Ã¶zel sektÃ¶r kuruluÅŸu Arifiye'deki fabrikanÄ±n bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±ndan faydalanma ÅŸansÄ± buldu. Arifiye'deki fabrika 1. Ana BakÄ±m FabrikasÄ±. Orada tank ve palet yapÄ±lmÄ±yor orada sadece zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n paleti yapÄ±lÄ±yor dolayÄ±sÄ±yla bu da yanlÄ±ÅŸ bir algÄ±ya sebep olabiliyor. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonunda ortaya 5 prototip Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra ihale yapÄ±ldÄ±. Bu ihaleye Ã¼lkemizden 3 firma girdi, BMC bu ihaleyi kazandÄ±. EÄŸer diÄŸer ikisinden biri kazanmÄ±ÅŸ olsaydÄ± benzer ÅŸekilde bu fabrikadan yararlanma mecburiyeti vardÄ±, bir an Ã¶nce SilahlÄ± Kuvvetlerin ihtiyacÄ± olan bu tankÄ±n Ã¼retilmesi iÃ§in. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonunda geldiÄŸimiz noktada iÅŸÃ§ilerin hiÃ§bir ÅŸekilde Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± kaybolmamÄ±ÅŸtÄ±r. Orada Ã§alÄ±ÅŸan askerler ve siviller 119 kiÅŸilik ikmal, kalite, gÃ¼vence ve proje takip mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmuÅŸtur. DolasÄ±yla fiyatlar, kalite dahil bunlarÄ±n hepsi denetlenecektir. Bu ÅŸekliyle geldiÄŸimiz noktada faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. AmacÄ±mÄ±z, niyetimiz, maksadÄ±mÄ±z bir an Ã¶nce bu tanklarÄ±n SilahlÄ± Kuvvetler hizmetine verilmesidir."

"Millet, memleket ve devlet meselesi..."

Hulusi Akar, konuyla ilgili yapÄ±lan itirazlarÄ±n yargÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesinin ardÄ±ndan reddedildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Burada yapÄ±lan faaliyetlerin hepsinin yasalara uygun, ekonomik ve askeri ihtiyaÃ§lara uygun ÅŸekilde devam ettiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz." dedi.

GeÃ§miÅŸte Ford fabrikasÄ± kurulurken yaÅŸanan arazi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Akar, "Rahmetli SÃ¼leyman Demirel, 'Ã‡ankaya’nÄ±n bahÃ§esini dahi veririm' demiÅŸti. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ã–nemli ve acil ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zdan olan milli tankÄ± da bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetlerinin etkin, caydÄ±rÄ±cÄ± ve saygÄ±n bir ordu niteligÌ†inde olmasÄ±nÄ±n hayati oÌˆneme haiz olduÄŸunu vurgulayan Akar, "Bu kapsamda, olabildigÌ†ince sÌ§effaf bir sÌ§ekilde yuÌˆruÌˆtuÌˆlen bu faaliyetleri millet, memleket ve devlet meselesi olarak goÌˆruÌˆyoruz." dedi.

Savunma, guÌˆvenlik ve TSK’nÄ±n bu seviyeye gelmesinde emegÌ†i gecÌ§en basÌ§ta Gazi Mustafa Kemal AtatuÌˆrk ve silah arkadasÌ§larÄ± olmak uÌˆzere asker-sivil tuÌˆm mensuplarÄ±nÄ± saygÄ±yla yad eden, ÅŸehitlere rahmet, gazilere ÅŸifa dileyen Akar, sÃ¶zlerini, "Åžu anda karada, denizde ve havada, yurt icÌ§inde ve sÄ±nÄ±r oÌˆtesinde, zorlu hava ve arazi sÌ§artlarÄ±nda goÌˆrevlerini buÌˆyuÌˆk bir kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±kla yuÌˆruÌˆten kahraman silah arkadasÌ§larÄ±ma da kazasÄ±z, belasÄ±z basÌ§arÄ±lÄ± goÌˆrevler temenni ediyorum." diyerek tamamladÄ±.

Kaynak: AA