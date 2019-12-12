Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım kararının hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz" denildi.

"Temelinde uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı" olduğu belirtildi.

Bakanlık alınan kararla ilgili olarak, "Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu girişimlerin, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmediği konusunda da uyarıda bulunuldu.



ABD Kongresi "aklıselimle hareket etmeye" çağrıldı.

Kaynak: TRT Haber