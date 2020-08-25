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Terör örgütünde çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin ikna yoluyla, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi.
2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükseldi.
Etiketler: terör örgütünde çözülme son dakika İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:41
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