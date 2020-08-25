Haber Giriş: Kaynak: AA
3 bakan selin derinden vurduğu Giresun'da inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Giresun'da selin derinden vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fatih Dönmez, akşam saatlerinde geldikleri Dereli ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
İlçe esnafıyla görüşen Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi.
[Fotoğraf: AA]
Bakanlar, ilçede vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtan bazı kurumların çadırlarını da ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
İlçenin bir bölümüne elektrik verildi
Öte yandan sel sonrası elektrik kesilen ilçeye jeneratör desteğiyle elektrik verildi.
İlçenin bir kısmının kullanmaya başladığı elektrikle ilgili cami hoparlöründen tasarruflu kullanılması yönünde anons yapıldı.
Etiketler: süleyman soylu murat kurum İçişleri Bakanı giresun sel felaketi fatih dönmez enerji ve tabii kaynaklar bakanı Çevre ve Şehircilik BakanıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:24
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