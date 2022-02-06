Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.