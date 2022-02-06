MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında CHP'ye "Onlar oyun kursun, oyunu bozacak millet iradesi ayaktadır" sözleriyle tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın MHP için Vatan İttifakı olduğunu belirterek, "MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine sadık kalacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP için Cumhur İttifakı, bir vatan ittifakı bir istiklal iradesidir.https://t.co/F81S6EXDH3 pic.twitter.com/P6FytvXO7D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2022

Bahçeli'den Millet İttifakı'na tepki

Bahçeli konuşmasında Millet İttifakı'na da değindi:

"Bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar veremediler."

"Erken seçim yok, seçim 2023'ün haziran ayında yapılacak"

MHP lideri, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kılıçdaroğlu birbirinin açığını kollamaktadır" diye konuştu.

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını bir kez daha vurgulayan Bahçeli, seçimin 2023'ün haziran ayında yapılacağının altını çizdi.

Avrupa Konseyi'ne tepki: Hukukumuza zehir saçmıştır

ABD'nin yeni büyükelçisinin İmamoğlu'na ziyaretiyle ilgili de "Büyükelçi ziyaret edecek başka birini bulamadı mı, bu ne acele?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bahçeli, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ilgili kararı ile ilgili de "Hukukumuza zehir saçmıştır, Türk yargısı bağımsızdır. Avrupa Konseyi kendi işine bakmalıdır" dedi.

Göçmen zulmüne tepki: İnsan hakları savunucuları nereye saklandınız?

Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü de değerlendiren Bahçeli şunları söyledi:

"İnsan hakları savunucuları nereye saklandınız?"

"Saklandıkları her mağara başlarına yıkılacak"

Devlet Bahçeli, PKK'ya yönelik düzenlenen "Kış Kartalı Harekatı" ile ilgili "Saklandıkları her mağara başlarına yıkılacak" diye konuştu.

Bahçeli HDP'nin kapatılmasının vatan ve hukuk namusu olduğunu ifade etti.

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