Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karkamış ilçesinde saat 03.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgeden atılan mühimmatlardan biri Cerablus’a, 2’si Karkamış'ta farklı noktalara düştü. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Mare'den aktardı.https://t.co/hxjAESR5xs pic.twitter.com/sYfBJ4rEIu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2021

Birinci mühimmatın, Karkamış sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edildi ve yerel unsurlarca muhafaza altına alındı.

Patlamanın etkisiyle çevrede küçük çaplı maddi hasar oluştu. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Mühimmatın gümrüğe yakın bölgede bulunan terör örgütü PKK/PYD bölgesinden atılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.