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Gündem
TRT Haber 26.07.2023 16:40

Terör örgütü DEAŞ firarisi Hatay'da yakalandı

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, firari olarak aranan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ firarisi Hatay'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet müdürlükleriyle müşterek operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, yakalanarak gözaltına alınan 4 DEAŞ yanlısı, sevk edildikleri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 5 el bombası, 1 AK-47 marka silah, 528 adet fişek ve bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

DEAŞ firarisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ firarisi Hatay'da yakalandı

Operasyonda, firari olarak aranan M.A. isimli şahıs ise Reyhanlı'da yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin tüm kurumlarla koordineli ve etkin bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

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