Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Rize’nin Güneysu ilçesinde inşa edilen Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek resmi açılış töreniyle, bölgenin sağlık altyapısına önemli bir halka daha eklenmiş olacak. Modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken hastane, sadece Güneysu’ya değil, çevre ilçelere de üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Modern donanım ve geniş kapasite

Toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen hastane, 22 bin 500 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip. Bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan tesis, 100 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek.

Hastanede farklı branşlarda hizmet sunacak 12 polikliniğin yanı sıra, bölgedeki hastaların yerinde tedavi edilmesine olanak sağlayacak 11 üniteli bir hemodiyaliz birimi de yer alıyor.

Yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı güçlü

Kritik vakalara müdahale kapasitesiyle öne çıkan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde; 5 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesi, tam donanımlı acil servis ve en son teknolojik cihazlarla yapılandırılmış modern ameliyathaneler bulunuyor.

Vatandaş konforu ön planda

Hasta ve hasta yakınlarının konforunun da ön planda tutulduğu projede, ulaşım ve park sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 222 araç kapasiteli bir otopark inşa edildi.

Bölgenin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak nitelendirilen hastane, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun Rize’deki en yeni adımı olarak yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak.