Ankara
AA 20.03.2026 06:01

İl il bayram namazı saatleri

Bayram namazı Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45, Samsun'da 07.10, Çanakkale ve Edirne'de 07.49, Diyarbakır'da 06.5, Iğdır'da 06.38'de kılınacak.

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

SON HABERLER
06:54
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamayacak
06:49
Otoyolda minibüs refüje çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
06:46
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
06:34
DTÖ: Küresel ticaret büyümesi tehlikede
06:30
IMF'den Orta Doğu uyarısı: Küresel enflasyon yükselebilir
06:26
Büyükçekmece'de servis aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ