Hafif Sağanak Yağışlı 4.6ºC Ankara
AA 04.05.2026 08:53

Katil Netanyahu'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmasının başlamasına saatler kala ertelendiği bildirildi.

Katil Netanyahu'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı.

Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi.

Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 yolsuzluk davasından sonuncusu 28 Nisan'da olmak üzere 81 kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahu, yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.

Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
Mardin'de hortum, sağanak, dolu: 4 kişi yaralandı
Mardin'de hortum, sağanak, dolu: 4 kişi yaralandı
