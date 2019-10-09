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Tel Abyad'daki terör hedefleri ateş altında09 Ekim 2019 Çarşamba 17:55 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:58
"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.
Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.
Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.
Kaynak: AA