Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na her yerden destek gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin."

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini ortadan kaldırmak için düğmeye bastı.

Barış Pınarı Harekatı olarak adlandırılan operasyonda amaç, 14 bin kilometrelik alanda terör hedeflerini ortadan kaldırmak.

Türkiye, daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nda da amaç, ülkede kalan sığınmacıları güvenli bölgelere yerleştirmek.

Kaynak: TRT Haber, AA