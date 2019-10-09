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Bahçeli: MHP, harekatın yürekten ve tam destekle arkasında ve yanında09 Ekim 2019 Çarşamba 17:21 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, harekatın yürekten ve tam destekle arkasında ve yanındadır." dedi.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır."
"Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır."
"Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır."
"MHP, harekatın yürekten ve tam destekle arkasında ve yanındadır."
Ayrıntılar geliyor...