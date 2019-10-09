Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatla birlikte Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amaçlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatla ilgili Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

30 kilometrelik derinliğe kadar terörist temizliği yapılacak

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

Operasyonla teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve güvenli bölgenin kurulması hedefleniyor.

Kaynak: AA