Gündem
Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor09 Ekim 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:58
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.
Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.
Öte yandan Akçakale sokaklarında mehter marşları duyuluyor.
Kaynak: AA
Etiketler: mehter marşı Barış KoridorU akçakale