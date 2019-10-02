Dünya, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katliamının arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bulunduğu konsunda hem fikir. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporun da hedefinde bin Selman var.

Vahşi cinayetin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen somut adım atılmış değil. Birleşmiş Milletler'in raporuna imza atan Agnes Callamard World'e konuştu, teşkilatını eleştirdi.

"Cinayet devlet eliyle ve emir komuta zinciri altında işlendi"

BM İnsan Hakları Raportörü Agnes Callamard:

"Topladığım veriler ile bu cinayetin planlı ve tasarlanarak işlendiği, bazı kişilerin yanlış tutumları ile açıklanamayacağı, devlet eliyle işlendiği, emir komuta zinciri altında gerçekleştirildiği, devletin en üst makamlarının sorumluluğu olduğu sonucuna vardım."

"Devlet eliyle işlendi ama emri kimin verdiği soruşturulmalı"

Birleşmiş Milletler Raportörü Callamard, okların, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı göstermeye devam ettiğine dikkati çekti.

BM İnsan Hakları Raportörü Agnes Callamard:

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın danışmanı Suud el Kahtani, Kaşıkçı'yı ulusal tehdit olarak tanımlıyor. Sorumlulardan biri o, ama kesin olarak şu yapmıştır diyemem, buna ilişkin daha kapsamlı bir soruşturma gerekiyor."

"BM tutuk kaldı, bu sistemimizin sorununu ortaya koydu"

Callamard, Birleşmiş Milletler'i de eleştirdi:

"Birleşmiş Milletler harekete geçmekte tutuk kaldı. Hala sessiz ve nasıl adım atacağını bilmiyor. Rapor üzerine harekete geçmekte de başarısız oldu. Bu uluslararası teşkilatın harekete geçme sorumluluğu var."

"Jeostratejik durum Riyad'ın sorumlu tutulmasını engelliyor"

Callamard, uluslararası sistemin sorunlarına da dikkati çekti:

"Küresel jeostratejik durum Suudi Arabistan’ın sorumlu tutulmasını engelliyor. ABD ile Suudi Arabistan arasında yakın ilişki var ama yalnız onlar değil, Avrupa ülkeleri bile bu işten Suudileri sorumlu tutmaktan imtina ediyor."

Kaynak: TRT World