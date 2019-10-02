Gemiler limanlara demirlendi, trenler hizmet dışı kaldı ve banka hizmetleri durdu.

[Fotoğraf: AP]

Yunanistan'da işçiler, Başbakan Kyriakos Mitsotakis hükümetinin reformları çerçevesinde iş ve sosyal güvenlik koşullarına getirilen değişiklikleri protesto etmek amacıyla 24 saatlik greve başladı.

[Fotoğraf: AP]

Geçtiğimiz hafta protestolara katılan medya çalışanlarının, bugünkü greve de destek vermesi bekleniyor.

Çalışanların ayrıca bugün öğlen saatlerinde başkent Atina sokaklarında yürüyüş yapacağı açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkede yaklaşık 2,5 milyon işçiyi temsil eden en büyük sendika Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu, (GSEE) hükümlerin şimdilik geri çekilmesi gerektiğini, reformların işsizliği azaltmaya ve ekonomik büyümeyi sağlamaya etkisinin olmayacağını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Geçtiğimiz hafta Atina'da kent merkezindeki Klaftmonos ve Omonia meydanlarındaki gösterilerin ardından, göstericiler parlamentonun da bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürümüştü. Kamu ve özel sektör çalışanlarının düzenlediği, emeklilerinde destek verdiği 24 saatlik grev, ülkede yaşamı durma noktasına getirmişti.

Kaynak: Reuters