Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı patlayıcılar bir bir imha ediliyor01 Kasım 2019 Cuma 16:53 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 21:41
Terörden temizlenen Tel Abyad'ta tuzaklanan patlayıcıların imha çalışmaları devam ediyor. Tespit edilen patlayıcılar kontrollü şekilde yok ediliyor. TRT Haber ekibi bu zorlu çalışmalara katıldı, terör kalıntılarının temizlenmesine tanıklık etti.
Ellerinde dedektörler, adım adım geziyorlar. Evlere, yollara, her taşın altına bakıyorlar. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulup imha ediyorlar. Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri (METİ) Tel Abyad'ta görev başında.
Terörden temizlenen Tel Abyad'ta tuzaklanan patlayıcıların imha çalışmaları devam ediyor. Terör kalıntılarının temizlendiği bu zorlu çalışmayı Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Nilgün Balkaç'ın sunduğu Birinci Sayfa programında değerlendirdi.https://t.co/zSRnJ6FwWf pic.twitter.com/2BvHC2sCf3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2019
Barış Pınarı Harekatı'yla Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Ancak bölgeden kaçan PKK/YPG'liler birçok noktaya patlayıcı tuzakladı. İlçeye sivillerin dönüşü sürerken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı METİ bölgede göreve başladı. Amaçları terör kalıntılarını yok ederek bölgenin güvenli hale getirmek.
Tespit edilen patlayıcıları METİ ekipleri kontrollü imha ediyor
Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi, evleri, arazileri ve ağaçlık alanları tek tek tarıyor. Mayın arama dedektörü tarama yapılıyor, şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.
Timin görevi riskli. Çünkü teröristler akla gelmeyecek noktalara patlayıcı yerleştirdi. O yüzden ekipler dikkatli davranıyor.
Bölgede bugüne kadar 221 EYP ve mayın bulundu
Tel Abyad’da bugüne kadar 221 el yapımı patlayıcı bulundu. İlçe merkezinin üçte ikisi tuzaklanan patlayıcılardan temizlendi.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Fatih Mehmet Şenel