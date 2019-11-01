Bugün ilki gerçekleştirilen ortak devriye, harekat bölgesinin doğusunda TSK'ya ait 1 İHA, 4 TSK, 4 Rusya Federasyonu olmak üzere 8 zırhlı araç iştirakiyle saat 12.00'de başladı.

Ortak devriye Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede yapıldı.

Teröristlerin çekilip çekilmediği ortak devriye ile kontrol ediliyor.

Bugünkü uygulamadan alınan geri bildirimler de ikinci Rus askeri heyeti ile görüşülecek.

Ortak devriyede kullanılan İHA ile 25 bin feetten izleme yapılabiliyor. Hassas izleme ile bu mesafeden teröristin çıkardığı ayakkabı görülebiliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahada terör unsuru görülürse gereği yapılır açıklamasını yapmıştı.

Barış Pınarı Harekatı ile Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için faaliyet devam ediyor. Sadece şehir merkezleri değil kırsaldaki köyler dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her türlü tedbirin alındığını gören yerel halk evlerine dönmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen ortak devriye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde icra ettiği ilk ortak devriye planlandığı gibi tamamlandı. Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber