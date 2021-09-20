TEKNOFEST öncesi İstanbul'da Azerbaycan ile selamlama uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıkladı.
"11.00-11.30 arası gözünüz gökyüzünde olsun"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek."
Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.#Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. pic.twitter.com/O6NohhdKIO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2021
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