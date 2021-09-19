Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Türkiye saati ile 23.30'da New York JFK Havaalanına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Erdoğan’ın programına dair detayları @trthaber ekipleri aktardı.https://t.co/uWly7eY1lr pic.twitter.com/CQMC4jRAJJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2021

Türkevi Binası'nın açılışını yapacak

Erdoğan, New York'ta ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'na gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştireceği 35 katlı gökdelende incelemelerde bulunacak.

Bu ziyaretin ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katılacak.

Erdoğan'ın, kısa adı TASC olan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlendiği konferansta, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumuna hitap etmesi bekleniyor.