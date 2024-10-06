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Gündem
TRT Haber-AA 06.10.2024 09:42

TEKNOFEST Adana'ya veda ediyor

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) son gününde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

TEKNOFEST Adana'ya veda ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda son kez ziyaretçileri ağırlayacak.

Festivalde bugün de akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

 

Ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı bulacak.

Katılımcılar aynı zamanda paraşüt atlayışı ve Bayraktar TB2 eşliğinde helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere tanık olacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dijital yolculuk devam edecek

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Diğer etkinlikler

Festival ana sahnesinde, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinliği icra edilecek.

Çocuklara yönelik "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları devam edecek.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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