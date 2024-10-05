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Gündem
TRT Haber 05.10.2024 21:49

Özgür Filistin'in resmini çizdiler

Binlerce aile, İsrail'in hain saldırıları karşısında 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde buluştu. İstanbul'un Sultanahmet Meydanı başta olmak üzere 81 ilin meydanlarında çocuklar, anne ve babalarıyla resim çizdi. Hepsinin ortak dileği, bombardıman altındaki Filistinli çocukların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasıydı.

Kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz...

Ellerinde boyalarla tuvale, özgür Filistin'in renklerini yansıttılar. Kimi Mescid-i Aksa'yı çizdi kimi ülkesinin sembolüne dönüşen Hanzala'yı...

Yetim Vakfı, 81 ilde 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin İstanbul'daki durağı Sultanahmet Meydanı'ydı.

Çocukların yoğun katıldığı etkinlik, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Gönlü Filistin için çarpanlar düşüncelerini yazıyorlar"

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "30 bin çocuk yetim kaldı. 20 binden fazla çocuk refaketsiz kaldı. Biz de bugün bu felaketi, bu soykırım uygulamalarını protesto olarak, sesimizi duyurmak istedik. Yaklaşık 1 kilometrelik bir rulomuz var. Bu meydandan gelip geçen turistler, gönlü Filistin için çarpanlar bu rulomuza düşüncelerini yazıyorlar. Çocuklar resimler yapıyorlar"

81 ilin meydanlarında tuvaller Filistin için boyandı

Bingöl'deki etkinlikte buluşan çocuklar da, Filistinli akranlarına böyle destek verdi.

Amasya'da açılan tuvalde de Filistin'e destek, İsrail'e öfke vardı.

Iğdır'a kadar uzanan etkinlikte çocuklar Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Çocuklar, Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için resim çizdi.

Etkinlik, yurdun dört bir yanında gün boyu devam etti.

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Özgür Filistin'in resmini çizdiler
Özgür Filistin'in resmini çizdiler
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