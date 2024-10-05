Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.10.2024 21:17

Bakan Yerlikaya: Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, rahat nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da meydana gelen son olaylarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünde bilgi aldı. Yerlikaya, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, rahat nefes aldırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya: Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, rahat nefes aldırmayacağız

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkelerinin "ülkenin huzuru" olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, emniyetimizle, sahil güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

"İstanbul'da personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık"

Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarını artırdıklarını ve artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "2024 yılının ilk yarısında İstanbul emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da, personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık, gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık." bilgisini paylaştı.

Yine bu dönem İstanbul Emniyeti'ne 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verildiğini aktaran Yerlikaya, "Artan personel sayımız, gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin her an milletin emrinde ve hizmetinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz emin olsun, huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Yerlikaya, paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

ETİKETLER
İstanbul Ali Yerlikaya Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
İsrail Gazze'de sivilleri vuruyor
22:30
Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu
22:12
Bayraktar: TEKNOFEST'in amacı daha güzel, adil bir dünya inşa etmek
22:49
Özgür Filistin'in resmini çizdiler
21:10
Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun" çağrısı
21:03
Alper Gezeravcı, F-16 ile Adana semalarında süzüldü, nefesleri kesti
Adana'da TEKNOFEST fırtınası esiyor
Adana'da TEKNOFEST fırtınası esiyor
FOTO FOKUS
Özgür Filistin'in resmini çizdiler
Özgür Filistin'in resmini çizdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ