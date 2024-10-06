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Gündem
TRT Haber 06.10.2024 09:22

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

İsrail'in saldırıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Genel Kurul, 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Milli Savunma bakanları bölgedeki gelişmelere dair milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde...

Meclis Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü toplanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek. Kapalı oturum yapılıp yapılmamasına, birleşim açıldıktan sonra karar verilecek.

Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek
Meclis'te İsrail Oturumu: İki bakan Salı günü Genel Kurul'a bilgi verecek

Öğretmenlere yönelik şiddetin cezası artacak

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, Genel Kurul görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. 42 maddeden oluşan teklifin, 25 maddesi kabul edildi. Teklif ile öğretmene yönelik şiddetin cezası artacak. Eğitimcilere yönelik; kasten yaralama suçuna 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Milli Eğitim Akademisi hayata geçirilecek. Akademide, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

İslam düşmanlığı Meclis gündeminde

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamafobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba toplanacak. Toplantıda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, islam düşmanlığı ve ırkçılık konusunda sunum yapacak.  

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TBMM İsrail Hakan Fidan Yaşar Güler Öğretmen
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